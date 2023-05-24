Актер Дано Херибан из фильма «Неуправляемый экстрим» скончался в возрасте 43 лет из-за сердечной недостаточности

Артист Дано Херибан умер в своем доме в винодельческом маленьком городе Свети-Юр в западной части Словакии. Как передают журналисты местного телевидения, актер скончался из-за сердечной недостаточности на 44 году жизни.
Представитель словацкой станции скорой помощи рассказал, что днем 24 мая актеру стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Приехавшие на место медики не смогли реанимировать Херибана.
Словацкая звезда известна своими ролями в художественных фильмах «Неуправляемый экстрим», «Параллель» и «Подонок». Помимо кинематографа, артист занимался музыкой и сочинял песни.
Ранее в Британии скончался 58-летний актер Рей Стивенсон во время съемок нового фильма режиссера Фрэнка Чиоты. Причину его смерти не раскрывают.