Сборный град Свияжск: как Иван Грозный построил форпост против Казани

24 мая 1551 года была основана крепость Свияжск. В 2017 году этот город был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А для нашей страны это наследие того времени, когда «…умыслил царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии с митрополитом и з братьею и з боляры идти на своего недруга на казаньского царя Сафа-Кирея и на клятвопреступников казанцев за их клятвопреступление», то есть покорения Казанского царства.
Для этого царю и понадобился Свияжск.
Город-крепость срубили в углических лесах, сплавили по реке. Далее ее собрали всего за один летний месяц 1551 года, создав форпост для штурма Казани. То есть уже тогда русские знали толк в сборных конструкциях.
Затем был поход 1552 года, поставивший точку в независимости Казани.
Постепенно русские войска взяли в осаду крепостные стены Казанского Кремля, было произведено несколько подкопов для подрыва укреплений. Казань пала, был пленен ее хан Едигер.
Новые власти возглавил оглан Худай-Кул и князь Нур-Али Ширин. И они пошли на переговоры с Москвой. Казань согласилась принять условия Русского царства, и 14 августа 1551 года на поле в устье реки Казанки состоялся курултай, на котором казанская знать и духовенство одобрили условия заключенного с Москвой договора.
16 августа в Казань торжественно въехал Шах-Али — московский ставленник, ранее уже бывший казанским ханом.
Со взятием Казани практически все Поволжье стало зоной русской колонизации, превращаясь в главную водную артерию и житницу страны.