Врезавшегося в отбойник на «Прима картинге» в Петербурге 9-летнего мальчика госпитализировали с травмой головы

Ребенок на большой скорости врезался в отбойник на гоночной трассе одного из Петербургских картингов — «Прима картинга» на Магнитогорской, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате столкновения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и раны на подбородке. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее ребенок получил химический ожог третьей степени на детской площадке в Санкт-Петербурге. Известно, что несовершеннолетнего госпитализировали, однако его состояние не уточняется.