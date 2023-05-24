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Врезавшегося в отбойник на «Прима картинге» в Петербурге 9-летнего мальчика госпитализировали с травмой головы

Происшествия
Врезавшегося в отбойник на «Прима картинге» в Петербурге 9-летнего мальчика госпитализировали с травмой головы

Ребенок на большой скорости врезался в отбойник на гоночной трассе одного из Петербургских картингов — «Прима картинга» на Магнитогорской, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате столкновения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и раны на подбородке. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее ребенок получил химический ожог третьей степени на детской площадке в Санкт-Петербурге. Известно, что несовершеннолетнего госпитализировали, однако его состояние не уточняется.
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