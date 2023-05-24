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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Египет с рабочим визитом

Весь мир
Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Египет с рабочим визитом

Каир, 24 мая. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в составе делегации прибыл в столицу Египта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Генпрокуратура России».

Согласно опубликованной информации, российская делегация прилетела в Каир по приглашению генерального прокурора Арабской Республики Египет Хамады Эль-Сави. Это исторический визит в истории двух госструктур.

«В рамках поездки запланированы переговоры с египетским коллегой и другими официальными лицами», — сообщается в посте.

Стороны также планируют обсудить вопросы взаимодействия между сотрудниками генеральных прокуратур двух государств.

Ранее сообщалось, что Египет намерен перейти на расчеты в национальных валютах с Россией, Индией и Китаем. Информацию подтвердил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.
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