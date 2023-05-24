Американские ученые обнаружили клетки, способные подавить ВИЧ-инфекцию без применения лекарств

Эксперты провели исследование характеристик T-клеток, в том числе и их фенотип, активность генов и функциональность. Выяснилось, что в организмах людей, которые контролируют развитие ВИЧ, имеются одинаковые типы TCR клеток в периферии и лимфатических узлах.