Американские ученые обнаружили клетки, способные подавить ВИЧ-инфекцию без применения лекарств

Ученые американского медицинского института Ragon Institute of MGH обнаружили клетки, которые естественным путем справляются с ВИЧ-инфекцией без применения лекарственных средств, информирует Planet Today.
Эксперты провели исследование характеристик T-клеток, в том числе и их фенотип, активность генов и функциональность. Выяснилось, что в организмах людей, которые контролируют развитие ВИЧ, имеются одинаковые типы TCR клеток в периферии и лимфатических узлах.
Т-клетки в лимфатических узлах имеют сигнатуру, которая может эффективно бороться против воспалений. Фолликулярные CD8 и Т-клетки с маркером CXCR5, которые играют роль регуляторов, выделяли вещества, способные уничтожать вирус. Эти данные могут помочь ученым понять, каким образом клетки лимфоузлов могут оказать сопротивление ВИЧ внутри организма.
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