«Шизофреническая ситуация»: в МИД Польши обвинили Германию в трусости по вопросу репараций

Комментируя позицию ФРГ, Мулярчик отметил, что Германия считает себя законопослушным и демократическим государством, которое соблюдает права человека. По его словам, вокруг страны создалась «шизофреническая ситуация», так как с другой стороны немецкие власти, по его словам, трусливо прячутся за юридическим иммунитетом в вопросе денежных выплат польским жертвам — речь идет об оккупации.