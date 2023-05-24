«Шизофреническая ситуация»: в МИД Польши обвинили Германию в трусости по вопросу репараций

Немецкие власти трусливо прячутся за юридическим иммунитетов в вопросе выплат репараций за ущерб. Об заявил в среду агентству РАР заместитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Комментируя позицию ФРГ, Мулярчик отметил, что Германия считает себя законопослушным и демократическим государством, которое соблюдает права человека. По его словам, вокруг страны создалась «шизофреническая ситуация», так как с другой стороны немецкие власти, по его словам, трусливо прячутся за юридическим иммунитетом в вопросе денежных выплат польским жертвам — речь идет об оккупации.
Мулярчик отметил, что Германия категорически отказывается вести переговоры по данному вопросу. По словам замминистра, в бундестаге считают, что вопрос принесенного нацистской Германией ущерба «уже давно урегулирован и улажен».
Ранее Мулярчик сообщил о том, что в Совет ЕС направлена резолюция о предоставлении компенсации семьям, пострадавшим во Второй мировой войне.