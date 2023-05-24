Заключенному в Новосибирске увеличили срок за вербовку экстремистов в колонии

Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», осужденный находился в колонии за нанесение тяжкого вреда здоровью. В свободное время правонарушитель вымогал у других осужденных деньги, ведя при этом пропаганду принципов и правил уголовной жизни.