Заключенному в Новосибирске увеличили срок за вербовку экстремистов в колонии

Приговор 40-летнему злоумышленнику вынесли в Новосибирске 23 мая. Мужчину обвинили в участии в запрещенной экстремистской организации, связанной с криминальной субкультурой, ячейку которой он создал в колонии. Об этом рассказали в Ленинском райсуде.
Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», осужденный находился в колонии за нанесение тяжкого вреда здоровью. В свободное время правонарушитель вымогал у других осужденных деньги, ведя при этом пропаганду принципов и правил уголовной жизни.
По данным следствия, преступник публично заявлял, что отрицает общепринятые моральные нормы, выступает за криминальный образ жизни, насилие и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов. Его поддержали представители высшей криминальной иерархии, дав ему право контролировать выполнение данных правил заключенными.
Экстремиста выявили сотрудники ГУ ФСИН и УФСБ по региону, завели уголовное дело. Фигурант вину отрицал и отказался давать показания. Он был приговорен к шести годам колонии особого режима.