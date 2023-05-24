Россиянам перечислили пять способов продлить срок службы автомобиля

Регулярный техосмотр, а также качественное топливо поможет сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии долгое время. Эти и другие меры, которые помогут продлить срок службы авто перечислили эксперты kp.ru.
В первую очередь, автомобилю необходим регулярный техосмотр. Если пропускать сроки ТО или не делать его вовсе, в машине будут накапливаться мелкие дефекты, в конце концов сокращающие срок службы транспорта.
Не менее важно подбирать качественный бензин с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем авто. Кроме того, при использовании топлива с моющими компонентами, двигатель прослужит дольше, а его расход и токсичность выхлопа уменьшатся.
Эксперты также посоветовали аккуратнее водить. Резкие разгоны, торможения и сложные маневры создают дополнительное давление на узлы и агрегаты автомобиля, что влияет на срок их службы. Кроме того, важно регулярно проверять давление в шинах — даже незначительное снижение ускоряет износ протектора.
Наконец, автолюбителям советуют регулярно очищать транспорт от дорожных реагентов, песка и грязи. Сколы на кузове необходимо грунтовать, чтобы избежать образования ржавчины и дольше сохранять идеальное внешнее состояние машины.
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей.