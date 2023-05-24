Россиянам перечислили пять способов продлить срок службы автомобиля

Эксперты также посоветовали аккуратнее водить. Резкие разгоны, торможения и сложные маневры создают дополнительное давление на узлы и агрегаты автомобиля, что влияет на срок их службы. Кроме того, важно регулярно проверять давление в шинах — даже незначительное снижение ускоряет износ протектора.