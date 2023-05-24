ВСУ обстреляли журналистов из миномета близ КПП «Грайворон» в Белгородской области

Российские журналисты попали под минометный обстрел украинских войск близ КПП «Грайворон» в Грайворонском районе Белгородской области.
По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ произвели удар из миномета по представителям прессы. Уточняется, что в результате украинской атаки пострадавших нет.
Мина, предположительно 120 мм, упала примерно в ста метрах от съемочной группы. В момент обстрела на КПП работали журналисты.
Ранее глава Гайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил о повреждениях 500 домов в результате захода диверсионно-разведывательной группы Украины. Известно, что эвакуировано больше 550 жителей района в пункты временного размещения.