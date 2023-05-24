Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВСУ обстреляли журналистов из миномета близ КПП «Грайворон» в Белгородской области

Происшествия
ВСУ обстреляли журналистов из миномета близ КПП «Грайворон» в Белгородской области

Российские журналисты попали под минометный обстрел украинских войск близ КПП «Грайворон» в Грайворонском районе Белгородской области.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ произвели удар из миномета по представителям прессы. Уточняется, что в результате украинской атаки пострадавших нет.

Мина, предположительно 120 мм, упала примерно в ста метрах от съемочной группы. В момент обстрела на КПП работали журналисты.

Ранее глава Гайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил о повреждениях 500 домов в результате захода диверсионно-разведывательной группы Украины. Известно, что эвакуировано больше 550 жителей района в пункты временного размещения.
обстрел журналисты миномет всу белгородская область
Военкоры ФАН