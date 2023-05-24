Масштабная выставка к 150-летию русского художника Николая Рериха откроется в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея в октябре 2023 года представит крупный выставочный проект, приуроченный к 150-летнему юбилею русского прославленного живописца Николая Константиновича Рериха.
«В октябре Третьяковская галерея откроет большую моновыставку, где можно будет увидеть более 100 работ, всесторонне освещающих творческое наследие великого художника», — ТАСС приводит слова директора по развитию партнерских связей галереи Елизаветы Беркович.
При этом она добавила, что выставка в Третьяковке станет одной из многих мероприятий, запланированных в России к этому юбилею.
Если экспозицию с работами Рериха откроют в Москве только в середине этой осени, то другое культурное мероприятие — II Московская неделя интерьера и дизайна — уже посетили более 250 тысяч жителей и гостей столицы, сообщает портал «Yтро.ру».