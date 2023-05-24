Соцпомощь станет доступнее для граждан России

В итоге при начислении соцпомощи больше не будет учитываться доход проживающих совместно с заявителем его родителей, братьев и сестер. Как пояснила Бессараб, в результате законодательной конкретизации понятия «семья», доступность социальной помощи для малообеспеченных граждан существенно повысится.