Соцпомощь станет доступнее для граждан России

Депутат Госдумы России, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб рассказала об оптимизации закона о государственной соцпомощи нуждающимся гражданам.
По словам Бессараб, принципиальным нововведением должна стать замена понятия «домохозяйство» на понятие «семья», подразумевающее заявителя, супруга или супругу, несовершеннолетних детей и студентов до 23 лет, учащихся по очной форме обучения, но не вступивших в брак, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
В итоге при начислении соцпомощи больше не будет учитываться доход проживающих совместно с заявителем его родителей, братьев и сестер. Как пояснила Бессараб, в результате законодательной конкретизации понятия «семья», доступность социальной помощи для малообеспеченных граждан существенно повысится.