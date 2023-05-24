Российские работодатели начали чаще пользоваться услугами самозанятых

Число работодателей в РФ, сотрудничающих с самозанятыми и временными работниками, увеличилось с 2020 года практически вдвое. Об этом сообщили эксперты крупнейшей российской компания интернет-рекрутмента Hh.ru
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», по данным проведенного компанией опроса, порядка 50% предприятий начали сотрудничать с самозанятыми год назад. А с момента запуска налогового спецрежима брали на работу таких сотрудников только 37% опрошенных.
Самым большим спросом у работодателей пользуются дизайнеры-фрилансеры. С ними работают более 30% компаний. Второе место по популярности занимают маркетологи и рекламщики. Третье место в первой тройке у IT-специалистов. Спрос на гибкую занятость появился в РФ из-за дефицита профессионалов в стране. Однако согласны работать в этом формате не более 50% работодателей.
Увеличилось в 2022 году и количество специалистов, работающих в режиме самозанятости. К концу года их было уже 6,5 млн человек. В общей сумме они смогли заработать почти 126 млрд рублей.