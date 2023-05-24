Российские работодатели начали чаще пользоваться услугами самозанятых

Самым большим спросом у работодателей пользуются дизайнеры-фрилансеры. С ними работают более 30% компаний. Второе место по популярности занимают маркетологи и рекламщики. Третье место в первой тройке у IT-специалистов. Спрос на гибкую занятость появился в РФ из-за дефицита профессионалов в стране. Однако согласны работать в этом формате не более 50% работодателей.