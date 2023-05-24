Житель Москвы застрелил живущих на территории закрытого детского сада лисят

Полиция разыскивает столичного стрелка, убившего с окна своей квартиры двух из шести зверьков.
Мужчина застрелил со своего окна маленьких лисят, которые жили в детском саду, на улице Академика Бакулева в районе Теплый Стан. Стрелок вечером убил выстрелами двух из шести детенышей лисы.
По данным Telegram-канала SHOT, зверьки перебежали из Тропаревского лесопарка и поселились на территории детского сада. Сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды отловили животных, чтобы сделать необходимые прививки, после чего их отпустили.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Злоумышленника разыскивают правоохранители.
Ранее петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной своего дома. Мужчина сознался в содеянном в тот же вечер — правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.