Сочинские полицейские задержали мужчину за стрельбу из ракетницы во время драки

На автобусной остановке в Сочи между двумя компаниями произошел конфликт. Во время вспыхнувшей потасовки один из участников выстрелил из аэрозольного пиротехнического пистолета, в результате чего один из мужчин был ранен. Стрелка задержали полицейские.