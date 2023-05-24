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Сочинские полицейские задержали мужчину за стрельбу из ракетницы во время драки

Общество
Сочинские полицейские задержали мужчину за стрельбу из ракетницы во время драки

На автобусной остановке в Сочи между двумя компаниями произошел конфликт. Во время вспыхнувшей потасовки один из участников выстрелил из аэрозольного пиротехнического пистолета, в результате чего один из мужчин был ранен. Стрелка задержали полицейские.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина, получивший ранение в результате стрельбы, приехал из Кемеровской области. Причины и подробности массового столкновения в настоящее время продолжают выяснять правоохранители, передает сетевое издание kuban.aif.ru.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, в действиях еще двоих мужчин, принимавших участие в конфликте, полицейские усматривают признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
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