Аналитик Безпалько: Инцидент с Лободой показал отношение украинского общества к России

Напомним, ранее Светлана Лобода, несмотря на громкие заявления в поддержку ВСУ и принципиальный отказ выступать в России, подверглась шквалу критики на родине за выступления на русском языке. Украинская певица, сделавшая мощную карьеру в России, но затем покинувшая нашу страну, попыталась объяснить украинским СМИ, почему она до сих пор исполняет песни на русском языке. Лобода сообщила, что «среди ее поклонников далеко не все знают украинский язык, поэтому ей и приходится петь на понятном жителям ближнего зарубежья русском. Ведь популярность Лободы, по ее мнению, «уже давно вышла за границы Украины». Однако ее попытки как-то оправдаться успеха не принесли.