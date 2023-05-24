Аналитик Безпалько: Инцидент с Лободой показал отношение украинского общества к России

Как сообщили накануне украинские СМИ, в Киеве был отменен концерт певицы Светланы Лободы из-за волны гневных сообщений и угроз, поднявшейся в местных соцсетях. Как считает российский политолог Богдан Безпалько, этот инцидент показал отношение украинцев ко всем, кто хоть как-то был связан с Россией.
Напомним, концерт певицы Лободы должен был состояться на площадке Osocor Residence в Киеве 25 августа. Ее выступление должно было быть благотворительным — помимо заявленной помощи одной из детских больниц города, артистка пообещала провести «аукцион с уникальными лотами от украинских военных». Цены на ее выступление были назначены немаленькие — от семи тысяч до девяти тысяч гривен (примерно от 15 тысяч до 19,5 тысячи рублей — прим. ФАН).
Однако вскоре после появления анонсов концерта в украинском сегменте интернета пошла волна негодующих сообщений, требующих отменить концерт Лободы. Поначалу руководство клуба Osocor Residence отпиралось и заявляло, что никаких причин для отмены не видит. Но уже через день организаторы сдались, и объявили, что концерт не состоится. Сделано это было со следующей формулировкой: «Нам жаль, что благотворительная цель выступления была воспринята как попытка отбелить репутацию артиста». Также организаторы концерта сделали упор на «важности единства» украинской нации.
Как сообщил ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, все нынешнее украинское общество построено на отрицании любых признаков «русскости».
«С моей точки зрения, этот инцидент показывает отношение украинского общества не столько к самой Лободе, сколько к россиянам. Потому что, когда часть украинцев говорит о том, что они «не против России, не против русских», а против политической системы РФ и ее шагов — это все неправда. В реальности, все нынешнее украинское общество построено на отрицании «русскости» и России, на отрицании самого русского народа, на желании его деструкции, желательно — полной и бесповоротной. Потому что сегодня русский народ и российское государство друг от друга практически неотделимы», — пояснил эксперт.
Поэтому те публичные люди, которые имеют к нам хоть какое-то отношение, они все равно никогда не будут восприниматься на Украине, как свои.
«В том числе, и такие заметные артисты, как Светлана Лобода, которая, кстати, долго пыталась «усидеть на двух стульях», но в итоге сделала выбор в сторону поддержки Украины и ее режима. Думаю, ей и многим ей подобным придется принять эту реальность, и смириться с ней», — заключил Богдан Безпалько.
Напомним, ранее Светлана Лобода, несмотря на громкие заявления в поддержку ВСУ и принципиальный отказ выступать в России, подверглась шквалу критики на родине за выступления на русском языке. Украинская певица, сделавшая мощную карьеру в России, но затем покинувшая нашу страну, попыталась объяснить украинским СМИ, почему она до сих пор исполняет песни на русском языке. Лобода сообщила, что «среди ее поклонников далеко не все знают украинский язык, поэтому ей и приходится петь на понятном жителям ближнего зарубежья русском. Ведь популярность Лободы, по ее мнению, «уже давно вышла за границы Украины». Однако ее попытки как-то оправдаться успеха не принесли.