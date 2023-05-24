Подполковник Селиванов: Польша с радостью отправит украинских мужчин домой «на мясо»

Польские власти непременно выдадут всех граждан Украины, пытавшихся избежать мобилизации. Такое заявление сделал представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом ФАН.
В Польше местные силовики совместно с СБУ провели рейд по локациям, где проживают украинские беженцы. В результате 300 мужчин депортировали для службы в регулярной армии.
«Разговоры о том, что украинских граждан будут отлавливать в Европе для отправки "на мясо" в ВСУ велись давно. Но после потери Украиной Бахмута они стали реальностью», — отметил Селиванов.
Подполковник пояснил, что многие граждане рассматривали Европу как способ сбежать от мобилизации и не участвовать в боевых действиях. А теперь польские власти, бегущие впереди всего ЕС, начинают высылать из страны украинских беженцев.
«Понятно, что все эти поверившие панам мужчины будут возвращены "на мясо". Действительно, поляки предпочитают отправлять на смерть "украинское быдло", а сами останутся сидеть в тылу и из безопасной Варшавы ругаться на президента Путина», — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН о «государственно-воровских» традициях Польши. А отбирая российскую дипломатическую недвижимость, по мнению эксперта, польские власти копируют коллег в Киеве.