Воронежский суд признал геноцидом зверства оккупантов в 1942-1943 годах на территории региона

Зверства фашисткой Германии на территории Воронежской области в 1942-1943 годах признали геноцидом в суде. Заседание прошло 24 мая.
Дело о признании действий фашистов геноцидом рассмотрели в Воронежском областном суде. Инициативу об установлении факта с помощью системы правосудия выразил прокурор региона Николай Саврун. Судья удовлетворил его заявление, передает ТАСС.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что признание действий фашисткой Германии геноцидом лишает Запад возможности скорректировать исторические факты. Он напомнил, что США и страны Европейского союза пытались преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне.