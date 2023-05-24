Воронежский суд признал геноцидом зверства оккупантов в 1942-1943 годах на территории региона

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что признание действий фашисткой Германии геноцидом лишает Запад возможности скорректировать исторические факты. Он напомнил, что США и страны Европейского союза пытались преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне.