«Закупим мушкеты в Музее древностей в Бамако»: Пригожин ответил на нелепое заявление Госдепа США о сотрудничестве ЧВК «Вагнер» с Мали

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал нелепое заявление Госдепартамента США о якобы намерении «музыкантов» закупить оружие у Мали. Он подчеркнул, что африканское государство снабдит «оркестр» лишь мушкетами из музея.
Напомним, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил о «сделке» ЧВК «Вагнер» с Бамако 22 мая. Впрочем, добавил дипломат, у Вашингтона пока нет доказательств существования такой договоренности.
Комментируя ситуацию, Пригожин пошутил, что якобы Мали только готовится к производству современного вооружения. Однако пока «музыкантам» могут предложить лишь музейные экспонаты.
«Мы поступим так, как предлагают американские аналитики, и закупим мушкеты в Музее древностей в Бамако. Потому что я собираюсь, как это было на Су-24 над Бахмутом, сразиться теперь с президентом Байденом на мушкетах. Конечно, он может выставить за себя Джонни Деппа, он же капитан Воробей. Так что зрелище будет великолепное», — заявил основатель «оркестра» в аудиокомментарии.
Ранее Евгений Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» сильнейшей армией мира. По его словам, сравниться с «музыкантами» не смогут даже войска западных стран.