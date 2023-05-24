Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с космодрома Байконур

Корабль доставит на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны груза, среди которых почт 500 килограммов топлива, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов, а также укладки для экспериментов. Стыковка «Прогресса» к модулю «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 24 мая в 19:21 по московскому времени.