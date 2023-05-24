Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пристыкованным грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Звезда».
Корабль доставит на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны груза, среди которых почт 500 килограммов топлива, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов, а также укладки для экспериментов. Стыковка «Прогресса» к модулю «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 24 мая в 19:21 по московскому времени.
Стоит отметить, что ранее на МКС прибыли космонавты из Саудовской Аравии. Астронавты Райяна Барнави и Али аль-Карни были доставлены на орбиту аппаратом Dragon американской компании SpaceX.