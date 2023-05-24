Жительницу Пензы осудили за нападение в нетрезвом состоянии на инспектора ДПС

По имеющимся данным, в феврале 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем находился водитель без прав, а сама машина не была зарегистрирована. В итоге мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола.