Жительницу Пензы осудили за нападение в нетрезвом состоянии на инспектора ДПС

Жительницу Пензы осудили за нападение и публичное оскорбление инспектора ДПС. Об этом сообщает Мокшанский районный суд.
По имеющимся данным, в феврале 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем находился водитель без прав, а сама машина не была зарегистрирована. В итоге мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола.
Однако пьяная пассажирка решила заступиться за своего сожителя и напала на автоинспектора. Женщина нанесла ему несколько ударов в районе головы. Другого представителя ГИБДД она оскорбила в нецензурной форме.
После инцидента пострадавший автоинспектор на протяжении трех недель был нетрудоспособен. Суд приговорил женщину к одному году и одному месяцу лишения свободы с испытательным сроком в год. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Тюмени состоялся суд над вахтовиком, который напился и избил полицейского в аэропорту. Мужчину признали виновным и заставили выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.