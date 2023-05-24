СМИ: возможного диверсанта задержали у Никольского кладбища военных летчиков в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 48-летнего жителя Наро-Фоминска около кладбища военных летчиков в Одинцовском городском округе. Как сообщает Telegram-канал Mash, задержанный может быть диверсантом.
Автомобиль подозреваемого Mazda обнаружили около Никольского кладбища. При обыске в машине были найдены подзорная труба, радиостанция, два БПЛА и камера. По предварительной информации, мужчина, используя эти предметы, мог следить за российскими военнослужащими, которые приходили навещать погибших товарищей. В настоящий момент подозреваемого проверяют на возможную связь со службой безопасности Украины.
Ранее укрытие диверсантов обнаружили на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем. Предполагается, что с этого места они следили за перебросом военных грузов.