СМИ: возможного диверсанта задержали у Никольского кладбища военных летчиков в Подмосковье

Автомобиль подозреваемого Mazda обнаружили около Никольского кладбища. При обыске в машине были найдены подзорная труба, радиостанция, два БПЛА и камера. По предварительной информации, мужчина, используя эти предметы, мог следить за российскими военнослужащими, которые приходили навещать погибших товарищей. В настоящий момент подозреваемого проверяют на возможную связь со службой безопасности Украины.