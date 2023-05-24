Посол Мали в США рассказал о важности сотрудничества с Россией

Дипломат сделал акцент на взаимном уважении двух государств, поблагодарил РФ за всестороннюю помощь и отметил, что Бамако может рассчитывать на Москву в будущем. Посол затронул партнерство в области освоения мирного атома и сельского хозяйства. Большие надежды он также возложил на поставки российских удобрений для предотвращения кризиса в африканской республике.