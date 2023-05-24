Посол Мали в США рассказал о важности сотрудничества с Россией

Бамако, 24 мая. Посол Мали в США Секу Берте заявил о важности сотрудничества с Россией и выразил надежду на продолжение партнерских отношений между странами.
Дипломат сделал акцент на взаимном уважении двух государств, поблагодарил РФ за всестороннюю помощь и отметил, что Бамако может рассчитывать на Москву в будущем. Посол затронул партнерство в области освоения мирного атома и сельского хозяйства. Большие надежды он также возложил на поставки российских удобрений для предотвращения кризиса в африканской республике.
Важным аспектом в развитии двухсторонних отношений являются военно-технические соглашения, которые Берте не обошел стороной. Сотрудничество в области безопасности в долгосрочной перспективе является для Мали приоритетом, и посол отметил, что поставки военной техники из России помогают республике в борьбе с бандформированиями.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига дал интервью российским журналистам, в ходе которого рассказал о планах сотрудничества Москвы и Бамако. Наиболее перспективными направлениями он назвал экономический и военный сектор.