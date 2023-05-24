Четырехлетняя девочка спасла дядю от гибели во время пожара в Челябинской области

В многоквартирном доме в городе Троицк Челябинской области ночью начался пожар. Благодаря маленькой девочке происшествие закончилось без трагических последствий.
Ребенок проснулся, когда квартиру уже заволокло густым дымом. Девочка сразу бросилась к спящему дяде и принялась его будить, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Проснувшись, мужчина понял, что стряслась беда. Он схватил маленькую племянницу на руки и вместе с ней выбежал на лестницу.
Уже на площадке он потерял сознание, так как успел наглотаться дыма. К счастью, почти сразу подоспели спасатели и вывели его и девочку на улицу. В пресс-службе отметили мужество маленькой девочки, которая не растерялась, не стала прятаться, а спасла жизнь и себе, и дяде.
Всего из горящего дома сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек. Точные причины возникновения пожара в настоящее время уточняют специалисты. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за неисправной электрической проводки.