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Четырехлетняя девочка спасла дядю от гибели во время пожара в Челябинской области

Происшествия
Четырехлетняя девочка спасла дядю от гибели во время пожара в Челябинской области

В многоквартирном доме в городе Троицк Челябинской области ночью начался пожар. Благодаря маленькой девочке происшествие закончилось без трагических последствий.

Ребенок проснулся, когда квартиру уже заволокло густым дымом. Девочка сразу бросилась к спящему дяде и принялась его будить, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Проснувшись, мужчина понял, что стряслась беда. Он схватил маленькую племянницу на руки и вместе с ней выбежал на лестницу.

Уже на площадке он потерял сознание, так как успел наглотаться дыма. К счастью, почти сразу подоспели спасатели и вывели его и девочку на улицу. В пресс-службе отметили мужество маленькой девочки, которая не растерялась, не стала прятаться, а спасла жизнь и себе, и дяде.

Всего из горящего дома сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек. Точные причины возникновения пожара в настоящее время уточняют специалисты. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за неисправной электрической проводки.
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