Четырехлетняя девочка спасла дядю от гибели во время пожара в Челябинской области

Уже на площадке он потерял сознание, так как успел наглотаться дыма. К счастью, почти сразу подоспели спасатели и вывели его и девочку на улицу. В пресс-службе отметили мужество маленькой девочки, которая не растерялась, не стала прятаться, а спасла жизнь и себе, и дяде.