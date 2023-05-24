Гроб с телом замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко несут к месту погребения на Троекуровском кладбище

Гроб с телом заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко несут к месту погребения на Троекуровском кладбище в Москве. Видео с похорон публикует ФАН.
Торжественная процессия сопровождается оркестровой музыкой и почетным военным караулом. За гробом следуют многочисленные друзья и родственники покойного Кучеренко.
Ранее в Богоявленском кафедральном соборе состоялась панихида по чиновнику. Церемонию прощания посетили певица Лолита Милявская, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Супруга Кучеренко, артистка Диана Гурцкая, тоже присутствовала.