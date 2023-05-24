Востоковед Гаджиев: Оздаг не сможет склонить электорат «Партии победы» голосовать за Кылычдароглу

Граждане Турции, проголосовавшие за «Партию победы» не станут прислушиваться к ее лидеру Умиту Оздагу и представителю альянса «АТА» Синану Огану, которые поддержали разных кандидатов на президентских выборах. Об этом в интервью ФАН рассказал научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.
Сейчас главные претенденты на президентское кресло — действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. Синан Оган, который выдвигался от блока, куда входит «Партия победы», набрал в первом туре выборов 5% голосов. Позже он заявил о решении поддержать Эрдогана. Однако вскоре стало известно о «расколе» в альянсе «АТА».
Лидер «Партии победы» Умит Оздаг не разделил мнение своего коллеги и заявил, что выступает за президентство Кылычдароглу. Востоковед Гаджиев сообщил, что причиной стала схожесть их взглядов на проблему с беженцами, которых в Турции насчитывается около 4 миллионов 995 тысяч человек. Эту тему активно обсуждают как в «Партии победы», так и в партии от оппозиционного альянса.
«Основная позиция Оздага заключается в заявлениях о том, что при нем начнется борьба с мигрантами и беженцами, в том числе из Сирии. Практически вся его предвыборная кампания строилась на этом. Он сначала рассчитывал, что его партия придет в парламент, но не удалось. В частности, Кылычдароглу обсуждал те же вопросы, однако решать их предлагал другими методами», — заявил эксперт.
По мнению востоковеда, националисты, которыми являются Синан Оган и Умит Оздаг, все-таки ближе к коалиции Эрдогана. К тому же раньше они были членами партии националистического движения, которая в настоящее время находится в предвыборной гонке. Однако по коммерческим интересам Оздаг больше склоняется к оппозиционному альянсу.
Если рассмотреть электорат «Партии победы», то Амур Гаджиев сомневается, что он будет учитывать мнение ее лидеров. По его словам, причиной является то, что, голосуя за кандидата «АТА», люди выражали протест против президентства Эрдогана и Кылычдароглу:
«Сейчас какие-то расчеты по поводу поддержки Оздага и Огана беспочвенны, поскольку им опираться на собственный электорат не приходится. Это такой надутый шар, который может в любое время лопнуть. Если посмотреть на тех, кто отдавал предпочтение Огану в ходе выборов, то мы заметим, что это голоса просто против первых двух кандидатов, а протест, главным образом, со стороны молодежи».
Выборы главы государства перешли во второй тур, который состоится 28 мая. В первом туре, который прошел 14 мая, не удалось выявить явного лидера. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,9%, а Синан Оган 5,17%.