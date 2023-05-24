Востоковед Гаджиев: Оздаг не сможет склонить электорат «Партии победы» голосовать за Кылычдароглу

Лидер «Партии победы» Умит Оздаг не разделил мнение своего коллеги и заявил, что выступает за президентство Кылычдароглу. Востоковед Гаджиев сообщил, что причиной стала схожесть их взглядов на проблему с беженцами, которых в Турции насчитывается около 4 миллионов 995 тысяч человек. Эту тему активно обсуждают как в «Партии победы», так и в партии от оппозиционного альянса.