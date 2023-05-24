Правительство Швейцарии выступило за списание 25 танков Leopard 2 для возможной перепродажи ФРГ

По информации пресс-службы военного ведомства, Федеральный совет поддержал предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о выводе из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2. В опубликованном заявлении подчеркивается, что данная мера должна быть осуществлена лишь в случае, если машины будут перепроданы немецкому производителю.