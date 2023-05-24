Правительство Швейцарии выступило за списание 25 танков Leopard 2 для возможной перепродажи ФРГ

Правительство Швейцарии поддерживает предложение о списании 25 танков Leopard 2. Подобная мера создаст все необходимые условия для их возможной перепродажи ФРГ. Об этом сообщили в минобороны европейской страны.
По информации пресс-службы военного ведомства, Федеральный совет поддержал предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о выводе из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2. В опубликованном заявлении подчеркивается, что данная мера должна быть осуществлена лишь в случае, если машины будут перепроданы немецкому производителю.
Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр рассказал о сражении, в котором вражеская сторона задействовала танк Leopard. По словам комбата, украинские военные поспешили скрыться после одного выстрела в сторону их боевой машины.