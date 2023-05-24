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Найденная мертвой в квартире 17-летняя студентка «Синергии» была одной из многочисленных знакомых Паши Техника

Происшествия
Найденная мертвой в квартире 17-летняя студентка «Синергии» была одной из многочисленных знакомых Паши Техника

В съемной столичной квартире нашли тело 17-летней студентки «Синергии». Ей оказалась несовершеннолетняя знакомая рэпера Паши Техника Арина.

Источник ФАН сообщил, что покойной должно было исполниться в июле 18 лет. Полиция получила вызов о происшествии по адресу Ленинский проспект, дом 45 в 18:34. Девушка при этом за несколько дней до смерти удалила или почистила свои страницы в соцсетях.

Экспертизы в связи с происшествием еще не было. Во время осмотра правоохранители не нашли наркотики в съемной квартире. Оказалось, что покойная была в кругу знакомых Паши Техника, но близкой подругой не являлась.

Тело первокурсницы столичного вуза было найдено в квартире без следов насильственной смерти. Девушку без сознания обнаружила соседка.
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