Найденная мертвой в квартире 17-летняя студентка «Синергии» была одной из многочисленных знакомых Паши Техника

Источник ФАН сообщил, что покойной должно было исполниться в июле 18 лет. Полиция получила вызов о происшествии по адресу Ленинский проспект, дом 45 в 18:34. Девушка при этом за несколько дней до смерти удалила или почистила свои страницы в соцсетях.