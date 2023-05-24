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Власти Камеруна усилили защиту государственных границ от радикалов

Весь мир
Власти Камеруна усилили защиту государственных границ от радикалов

Яунде, 24 мая. Правительство Камеруна приняло решение об усилении защиты государственных границ от радикалов.

Власти стянули вооруженные силы для охраны границы с ЦАР. Этот шаг был предпринят для борьбы с бандформированиями, которые убегают из соседней страны под натиском национальной армии (FACA).

Правительственные войска Центральноафриканской Республики эффективно ведут борьбу с терроризмом и обеспечивают безопасность государства. Не в последнюю очередь это связано с тем, что бойцы FACA проходят обучение у специалистов из России, которых СМИ регулярно причисляют к ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ проводят с африканскими военными комплексные тренировки и оказывают им необходимую консультативную поддержку, благодаря чему последние значительно улучшили свою боевую подготовку и стали опытными солдатами.

Ранее национальная армия ЦАР ликвидировала группу боевиков в провинции Вакаге, на севере республики. Благодаря содействию местной полиции Генеральный штаб FACA обнаружил лагерь иностранных наемников, после чего преступники были нейтрализованы.
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