Правительственные войска Центральноафриканской Республики эффективно ведут борьбу с терроризмом и обеспечивают безопасность государства. Не в последнюю очередь это связано с тем, что бойцы FACA проходят обучение у специалистов из России, которых СМИ регулярно причисляют к ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ проводят с африканскими военными комплексные тренировки и оказывают им необходимую консультативную поддержку, благодаря чему последние значительно улучшили свою боевую подготовку и стали опытными солдатами.