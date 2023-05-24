Власти Камеруна усилили защиту государственных границ от радикалов

Яунде, 24 мая. Правительство Камеруна приняло решение об усилении защиты государственных границ от радикалов.
Власти стянули вооруженные силы для охраны границы с ЦАР. Этот шаг был предпринят для борьбы с бандформированиями, которые убегают из соседней страны под натиском национальной армии (FACA).
Правительственные войска Центральноафриканской Республики эффективно ведут борьбу с терроризмом и обеспечивают безопасность государства. Не в последнюю очередь это связано с тем, что бойцы FACA проходят обучение у специалистов из России, которых СМИ регулярно причисляют к ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ проводят с африканскими военными комплексные тренировки и оказывают им необходимую консультативную поддержку, благодаря чему последние значительно улучшили свою боевую подготовку и стали опытными солдатами.
Ранее национальная армия ЦАР ликвидировала группу боевиков в провинции Вакаге, на севере республики. Благодаря содействию местной полиции Генеральный штаб FACA обнаружил лагерь иностранных наемников, после чего преступники были нейтрализованы.