Сначала — предназначение, потом — продажа: Елена Драпеко высказалась о дальнейшей судьбе тюрьмы «Кресты»

Петербургская одиночная тюрьма «Кресты» передана акционерному обществу «Дом.РФ». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Предполагается, что в дальнейшем госкорпорация выставит его на торги.
Однако депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко считает, что прежде чем продавать комплекс, надо определить его функциональное назначение. Таким мнением она поделилась с корреспондентом ФАН.
Речь о судьбе монументального комплекса в Петербурге велась давно. Предложения были разные: и создание некого общественного пространства с ресторанами и музеем, и арт-кластера с выставочными площадями, и отеля. Вынесение решения осложняется тем, что «Кресты» являются памятником культуры, а значит какую-то крупную перестройку делать там нельзя. Плюс, это место имеет еще и своеобразную историческую ауру.
«Помню, относительно дальнейшего использования «Крестов» были разные предложения. В свое время Александр Розенбаум высказывал идею о том, чтобы сделать там отель. Безусловно, что-то там кардинальным образом переделывать или вообще сносить ни в коем случае нельзя — здание «Крестов» является памятником культуры. Поэтому надо придумать, как его использовать в рамках закона и с учетом исторического прошлого. На мой взгляд, сначала надо определить его функциональное назначение в результате конкурса всероссийского масштаба, а потом уже продавать», — считает парламентарий.
По ее словам, в «Крестах» обязательно должно быть организовано музейное пространство, где жители и гости Северной Столицы могли бы узнать об истории этого места, людях, которые отбывали здесь свой срок, и событиях старого Петербурга. При этом депутат подчеркнула, что с ходу решить, как должно быть преобразовано пространство, не решить. Этим должны заниматься специалисты, с учетом мнения людей.
«Я знаю, что на территории есть храм святого Александра Невского, построенный в конце XIX века. В нем уже более 20 лет по согласованию с руководством «Крестов» проводятся богослужения, в том числе и для обычных прихожан. Плюс обязательно надо сохранить какую-то часть под музей. Ведь в «Крестах» сидели не только отъявленные злодеи, но и видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и многие другие, — я не говорю уже об известных большевиках», — прокомментировала она.
Госкорпорации «Дом.РФ» передан комплекс на Арсенальной набережной, включающий в себя земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества. «Кресты» остались не у дел после введения нового здания в Колпино — комплекса «Кресты-2». Старый следственный изолятор не использовался по своему прямому назначению с 2017 года.
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