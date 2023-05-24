Сначала — предназначение, потом — продажа: Елена Драпеко высказалась о дальнейшей судьбе тюрьмы «Кресты»

По ее словам, в «Крестах» обязательно должно быть организовано музейное пространство, где жители и гости Северной Столицы могли бы узнать об истории этого места, людях, которые отбывали здесь свой срок, и событиях старого Петербурга. При этом депутат подчеркнула, что с ходу решить, как должно быть преобразовано пространство, не решить. Этим должны заниматься специалисты, с учетом мнения людей.