В Узбекистане проходит красочный фестиваль цветов «Гул байрами»

Международный традиционный фестиваль цветов «Гул байрами» стартовал в городе Наманган в Узбекистане. Композиции из 25 миллионов цветов украсили Парк Культуры и Отдыха им. Бабура на площади в восемь гектаров. А ландшафтные дизайнеры из 50 стран, включая Германию, Индию, Польшу, Южную Корею, Кыргызстан и Италию, продемонстрировали искусство флористики и цветоводства.