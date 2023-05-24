В Узбекистане проходит красочный фестиваль цветов «Гул байрами»

Международный традиционный фестиваль цветов «Гул байрами» стартовал в городе Наманган в Узбекистане. Композиции из 25 миллионов цветов украсили Парк Культуры и Отдыха им. Бабура на площади в восемь гектаров. А ландшафтные дизайнеры из 50 стран, включая Германию, Индию, Польшу, Южную Корею, Кыргызстан и Италию, продемонстрировали искусство флористики и цветоводства.
В рамках мероприятия прошел автопарад с украшенными цветами мотоциклами, грузовыми и легковыми автомобилями. Местные жители в национальных костюмах танцевали и прошли шествие по площади города с флагами страны.
Праздник цветов отмечается в Намангане уже в 62 раз. Именно столько лет назад местные садоводы обратились к населению через СМИ с призывом «превратить Наманган в город роз».