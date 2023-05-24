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Депутат Госдумы Антон Горелкин объявил о создании российского аналога «Википедии»

Общество
Депутат Госдумы Антон Горелкин объявил о создании российского аналога «Википедии»

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что на полях Российского интернет-форума было объявлено о разработке отечественного аналога Википедии.

Депутат рассказал в своем Telegram-канале о прошедшем форуме, посвященном развитию интернет-порталов в России. Горелкин сообщил, что начинается разработка аналога «Википедии», который будет размещен на российских серверах и находится под управлением юрлица из РФ.

Чиновник отметил, что проектом займутся те, кто раньше работал над русскоязычным разделом онлайн-энциклопедии. По словам Горелкина, отечественный аналог будет называться «Рувики».

Ранее издание INFOX сообщило, что в России создан аналог IMAX. Отечественный кинопрокатчик «Централ Партнершип» разработал новый кинотеатральный формат «Космакс».
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