Власти Омской области на 50% снизили цену для заготовки древесины участникам спецоперации

Как пишет сетевое издание «МК в Омске», здесь имеется в виду заготовка древесины для личных нужд: отопления, строительных работ, капитального ремонта и т.п. Воспользоваться данной скидкой могут как мобилизованные, так и профессиональные военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ. Также участники спецоперации имеют право заключить договор на заготовку древесины без очереди. Действие этих условий распространяется и на членов семей солдат, в том числе, и после их гибели.