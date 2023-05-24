Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об изменениях в допуске к государственной тайне

Дополнительные ограничения, принятые Государственной думой на пленарном заседании в первом чтении, будут внесены в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Согласно законопроекту, в допуске к гостайне будет отказано тем россиянам, которые сами, или их ближайшие родственники, имеют счета и вклады в иностранных банках, а также недвижимость за пределами России.
Помимо этого, поправки предусматривают разрешение временно покинуть пределы Российской Федерации по гуманитарным причинам людям, которые в связи с допуском к секретной информации имеют ряд ограничений на выезд из страны. Среди подобных обстоятельств могут быть смерть близкого члена семьи или необходимость срочного лечения.
Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» выступили с инициативой отменить ответственность за проживание российских граждан без регистрации. Известно, что этот законопроект уже внесен на рассмотрение ГД.