Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении маршрутки с опорой рекламного щита под Саратовом

Авария с участием маршрутки произошла в Энгельсском районе Саратовской области. В результате столкновения общественного транспорта с опорой рекламного щита пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.
О ДТП сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. Все случилось в 15:20 по местному времени (14:20 по московскому времени) на улице Гагарина в поселке Приволжский. Водитель маршрутного такси №206 протаранил опору рекламного щита, в результате чего семеро пассажиров получили травмы.
Информация о состоянии пострадавших не поступала. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали инцидента.
Ранее сообщалось, что в Брянской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии на автотрассе федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Белоруссией» пострадали три человека.