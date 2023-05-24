Шестеро взрослых и ребенок пострадали при столкновении маршрутки с опорой рекламного щита под Саратовом

О ДТП сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. Все случилось в 15:20 по местному времени (14:20 по московскому времени) на улице Гагарина в поселке Приволжский. Водитель маршрутного такси №206 протаранил опору рекламного щита, в результате чего семеро пассажиров получили травмы.