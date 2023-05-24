Не только следит, но и предупреждает: депутат Толмачев оценил новый закон о фото- и видеофиксации на дорогах

Депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев в разговоре с корреспондентом ФАН подчеркнул, что камеры будут отслеживать преимущественно аварийно-опасные места. При этом, средство фото- и видеофиксации установлено с нарушением законы, снимки и записи с него нельзя будет использовать для привлечения водителя к ответственности.