Не только следит, но и предупреждает: депутат Толмачев оценил новый закон о фото- и видеофиксации на дорогах

Совет Федерации на заседании 24 мая одобрил закон, согласно которым средства фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах будут устанавливаться по решению правительства субъекта РФ или владельца дороги по согласованию с МВД.
Проектом предусматривается использование стационарных, передвижных и мобильных специальных технических средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такие средства должны работать в автоматическом режиме, обеспечивать контроль за соблюдением ПДД, фиксировать все нарушения.
Депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев в разговоре с корреспондентом ФАН подчеркнул, что камеры будут отслеживать преимущественно аварийно-опасные места. При этом, средство фото- и видеофиксации установлено с нарушением законы, снимки и записи с него нельзя будет использовать для привлечения водителя к ответственности.
«Закон — результат совместной работы нескольких ведомств, которая шла несколько лет. Главное в этом документе — безопасность всех, кто находится на дороге: и водителей, и пассажиров, и пешеходов. Камеры будут отслеживать аварийно-опасные места», — прокомментировал парламентарий.
При данный законопроект заключает в себе три очевидных плюса. Камера становится предупреждением для водителя об опасном участке дороги, под страхом штрафа вынуждает его сбавить скорость и обеспечивает оперативную отработку ДТП.
«Это, во-первых, мера предупреждения водителей о том, что впереди участок, который потребует от них усиленного внимания. Во-вторых, «под камерой» никто не хочет выглядеть нарушителем и получать штраф: вот и любители погонять сбрасывают скорость, не отлипающие от экрана телефона — откладывают его в сторону. В-третьих, если на «плохом» участке дороги случится авария, данные будут оперативно переданы в МВД. Больше никаких поисков свидетелей ДТП — все будет зафиксировано камерой. И, конечно, еще одно важное нововведение: если автомобилист нарушил ПДД, но «сфотографировавшая» его камера установлена с нарушением закона, то материалы с нее нельзя использовать для привлечения к административной ответственности», — резюмировал он.
Ранее Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время. Авторы предложения указывают на то, что сейчас в законодательстве нет нормы, которая регулирует соблюдение тишины в дневное время. КоаП РФ не предусматривает наказание за дневной шум, нормы могут определять лишь региональные законы.