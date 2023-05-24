Белгородские аграрии занимаются полевыми работами в касках и бронежилетах

Кроме посевных работ, белгородские аграрии приступили к заготовке кормов для молочного животноводства. Уже скошено многолетних трав на площади 400 гектаров, а всего предстоит убрать 50 тысяч гектаров. Закончена посадка картофеля. Сельскохозяйственные производители планировали высадить 1 100 гектаров картофеля и справились с этим в полном объеме. Посевная площадь овощей в Белгородской области в этом году увеличилась. Планируется засеять почти 4 тысячи гектаров.