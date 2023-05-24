Президент РФ Владимир Путин присвоил рок-певцу Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России

При этом другой популярный российский певец, солист группы «Звери», Роман Билык, наоборот, недавно «засветился» в прессе в связи с неприятным инцидентом — после драки с посетителем бара в Самаре. Директор коллектива вступился за музыканта, заявив, что стычка произошла из-за навязчивого поведения самарцев, сообщает портал «Yтро.ру».