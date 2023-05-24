Президент РФ Владимир Путин присвоил рок-певцу Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 24 мая, утвердил указ, в соответствии с которым музыканту и экс-вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову присвоено звание заслуженного артиста РФ, о чем сообщается на официальной странице правовой информации.
«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — сообщается в соответствующем документе.
Кипелов в 1985-м году создал рок-группу «Ария». Но в 2002 году он покинул ее, став руководителем и вокалистом коллектива «Кипелов». Широкую популярность исполнителю принесла композиция «Я свободен».
При этом другой популярный российский певец, солист группы «Звери», Роман Билык, наоборот, недавно «засветился» в прессе в связи с неприятным инцидентом — после драки с посетителем бара в Самаре. Директор коллектива вступился за музыканта, заявив, что стычка произошла из-за навязчивого поведения самарцев, сообщает портал «Yтро.ру».