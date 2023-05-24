В Израиле приняли спорный проект бюджета, разработанный коалицией Нетаньяху

Правительство Израиля приняло новый двухлетний бюджет, проект которого был призван стабилизировать обстановку внутри коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также способствовать продвижению религиозного курса кабмина.
Утром в среду стало известно, что проект бюджета успешно прошел второе и третье чтения в Кнессете. Его принятие после доработки поддержало большинство членов парламента, соотношение голосов составило 64 против 56.
Дебаты вокруг бюджета начались на пленарном заседании утром 22 мая, шли весь понедельник и продолжались в течение всего дня вторника. Вечером 23-го числа депутаты приступили к голосованию, которое завершилось около 06:30 утра среды.
Объявляя о решении Кнессета 24 мая утром, Нетаньяху высоко оценил достигнутый правящей коалицией успех. Кроме того, он анонсировал возвращение правительства к реализации проекта судебной реформы, спровоцировавшей крупные беспорядки по всей стране.
«Это рассвет нового дня. Хороший день для граждан Израиля. Судебная реформа вернется, и коалиция будет у власти еще 4 года», — заявил он.
Эти слова премьера раскритиковал депутат Кнессета и экс-министр обороны Израиля Бени Ганц. Он отметил, что, если действия Нетаньяху вновь приведут к нарушению стабильности в стране, оппозиция будет вынуждена предпринять меры, чтобы остановить его.
«Я понимаю, что Нетаньяху снова опьянен властью после принятия бюджета, которое бросит тень на всех нас. Я напоминаю ему, что глупо повторять одни и те же действия, ожидая разных результатов», — подчеркнул он.
Бюджет раздора
Бюджет, принятый властями Израиля, предусматривает выделение 484 миллиарда шекелей (около 130 миллиардов долларов) на 2023 год и 514 миллиардов шекелей (порядка 138 миллиарда долларов) на 2024-й.
Предложенный правящей коалицией проект вызвал масштабную критику со стороны оппозиции. Он предусматривает ряд спорных статей — например, увеличение расходов ультраортодоксальных союзников Нетаньяху на религиозные программы. В частности, планируется расширить стипендиальный фонд для обучения в религиозных семинариях и финансирование школ, в которых не обучают базовым дисциплинам вроде математики или английского языка.
Кроме того, ожидается, что из бюджета будут выделены десятки миллионов долларов на расширение еврейских поселений на Западном берегу. Глава израильского минфина Бецалель Смотрич, курирующий этот проект, заявлял, что планирует удвоить количество поселенцев в регионе в ближайшие годы. После голосования за проект бюджета, предложенный кабмином, он заявил:
«Мы получили инструменты, мы закатываем рукава и приступаем к работе».
Пустые обещания
Примечательно, что правящая коалиция объявила о планах ввести или расширить и другие статьи расходов из бюджета, однако в итоговый проект они так и не были включены. Так, основатель партии «Еш Атид» и бывший премьер Израиля Яир Лапид обратил внимание на то, что в бюджете не предусмотрены объявленные ранее Нетаньяху шаги — бесплатное образование для детей в возрасте до 3 лет, увеличение финансирования министерства нацбезопасности на 9 миллионов шекелей, а также социальные программы, призванные снизить высокую стоимость жизни.
Лапид считает, что Нетаньяху или не знал, что конкретно включено в бюджет, или намеренно вводил общественность в заблуждение. Оппозиционер обратил внимание на тот факт, что расходы на финансирование политических соглашений (13,6 миллиарда шекелей) оказались выше, чем весь бюджет на финансирование деятельности государственных больниц (12,4 миллиарда шекелей) или вузов (12,6 миллиарда шекелей).
«Наши дети будут первым поколением, которое станет беднее своих родителей, потому что все все больше людей не смогут работать, не будут изучать математику, английский и информатику и не смогут содержать себя», — подчеркнул Лапид.