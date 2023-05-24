В Израиле приняли спорный проект бюджета, разработанный коалицией Нетаньяху

Примечательно, что правящая коалиция объявила о планах ввести или расширить и другие статьи расходов из бюджета, однако в итоговый проект они так и не были включены. Так, основатель партии «Еш Атид» и бывший премьер Израиля Яир Лапид обратил внимание на то, что в бюджете не предусмотрены объявленные ранее Нетаньяху шаги — бесплатное образование для детей в возрасте до 3 лет, увеличение финансирования министерства нацбезопасности на 9 миллионов шекелей, а также социальные программы, призванные снизить высокую стоимость жизни.