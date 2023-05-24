Политолог Корнилов заявил, что антироссийские обещания Кемаля Кылычдароглу «надо делить на 10»

Турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу пообещал, что Анкара введет антироссийские санкции в случае его победы во втором туре президентских выборов. В свою очередь, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что заниматься подобным не будет
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать, так ли уж категорична позиция противника турецкого лидера на выборах, как он сам об этом говорит.
«Я бы тут не впадал в крайности ни в ту, ни в другую сторону, — сказал эксперт. — Мы должны делить обещания и тех, и других в 10-12 раз. Если победит Эрдоган, то он будет продолжать играть в свою игру, поддерживать с Россией сотрудничество, но продолжать при этом поставлять Киеву беспилотники Bayraktar. Мы отлично помним, какую политику проводил турецкий лидер все эти годы, и не должны испытывать в отношении него каких-то иллюзий».
По словам собеседника ФАН, Эрдоган «никакой не союзник и уж точно не пророссийский».
«Мы отлично помним и сбитый самолет, и убийство нашего посла в Турции, и политику Анкары в отношении Сирии, — заявил Корнилов. — При этом нам известна предсказуемость турецкого президента, что он будет действовать только в интересах своей страны и своего семейного бизнеса».
Что же касается Кемаля Кылычдароглу, то можно только предполагать, что стоит за его заявлениями, продолжил политолог.
«Сейчас он идет в противовес Эрдогану и пытается заигрывать с Западом, прекрасно понимая, что для него это единственная возможность получить поддержку для организации своего «Майдана», — заметил эксперт. — А для этого ему нужно показать себя исключительно как антироссийского политика!»
Однако после овладения высшим государственным постом в Турции действия Кылычдароглу могут не соответствовать его заявлениям, отметил собеседник ФАН.
«Мы прекрасно понимаем, что любой президент этой страны, кем бы он ни был, должен осознавать, что откровенно антироссийские действия ударят прежде всего по турецкой экономике, — заявил Корнилов. — К тому же, давайте не забывать, что партия Эрдогана все равно контролирует парламент, так что Кемалю Кылычдароглу будет весьма сложно реализовывать свои прозападные обещания».
Ранее экономист и публицист Михаил Хазин предсказал будущее Турции после победы проамериканских сил.