Аналитик Атаев: Лидеры Африки видят, что украинский конфликт может затронуть и их интересы

По мнению экспертов, мирный план ЮАР по Украине — демонстрация тренда на усиление авторитета африканских стран. Впервые за много лет страна Африки вышла с самостоятельной инициативой мирных переговоров. Поэтому любая такая инициатива сейчас интересна, а насколько она будет эффективна — другой вопрос. Аналитики уверены, что лидеры шести стран смогут подключить к процессу еще и такую структуру, как Африканский союз.