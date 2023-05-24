Аналитик Атаев: Лидеры Африки видят, что украинский конфликт может затронуть и их интересы

Накануне стало известно, что мирная миссия шести африканских государств предложила Киеву согласиться на переговоры с Москвой, даже если российские войска останутся на украинской территории. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как считает российский политолог Артур Атаев, в своем миротворчестве африканцы действуют абсолютно бескорыстно.
Миссия шести африканских стран предлагает Киеву согласиться начать мирные переговоры с Москвой, даже если российские войска останутся на украинской территории.
«Первое — это прекращение боевых действий. Второе — обсуждение рамок для установления прочного мира», — сказал представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
Напомним, об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине Рамафоса объявил в середине мая. Участие в миссии также принимают президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Представители шести африканских государств намерены посетить Москву и Киев. На отправку миссии уже согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, сообщил лидер ЮАР.
По мнению экспертов, мирный план ЮАР по Украине — демонстрация тренда на усиление авторитета африканских стран. Впервые за много лет страна Африки вышла с самостоятельной инициативой мирных переговоров. Поэтому любая такая инициатива сейчас интересна, а насколько она будет эффективна — другой вопрос. Аналитики уверены, что лидеры шести стран смогут подключить к процессу еще и такую структуру, как Африканский союз.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, в мирной инициативе африканцев важен сам порыв.
«Думаю, лидеры африканских стран не смогли остаться в стороне, потому что понимают — украинский конфликт уже, по сути, утратил статус регионального. А значит, вскоре он может реально затронуть интересы любого государства, вне зависимости от того, где оно расположено географически. Мы же помним, с чего началась Первая Мировая война — с того, что сербский террорист Гаврило Принцип убил в Сараево австрийского эрцгерцога Фердинанда. В результате пол-мира заполыхало в огне конфликта, погибли сотни тысяч человек. А украинский конфликт — намного более серьезный повод для старта Третьей Мировой», — указал эксперт.
Поэтому неудивительно, что те африканские политики, которые мыслят стратегически, увидели в нынешнем противостоянии серьезную угрозу своим интересам, указал он.
«Причем представителей Африки трудно заподозрить в отсутствии объективности. Они, в отличие от Евросоюза и США, вряд ли видят какую-то выгоду в продолжении военных действий. Поэтому африканская миссия несет вполне благородный посыл. Кроме того, мы видим в этом глобальный тренд на усиление роли Африки не только в экономике, но и в политике. Понятно, что Украина, скорее всего, никогда не согласится на те условия, которые заложены в мирном плане Африки. Но сам по себе порыв африканцев, безусловно, стоит оценить», — заключил Артур Атаев.
Напомним, ранее Москва выразила готовность рассмотреть предложения ЮАР по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона пока «ничего на бумаге не получала». В свою очередь, посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова заявила, что «не будет никаких переговоров между Украиной и РФ, если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ».