«Это разведка боем»: Пригожин высказался о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал недавнюю ситуацию в Белгородской области. По его словам, это была не атака украинских диверсантов, а разведка боем.
Накануне создатель «оркестра» дал большое интервью политологу и журналисту Константину Долгову. В ходе беседы Пригожин рассказал, что с помощью проникновения на территорию Белгородской области украинская сторона проверяла, как поведет себя российская армия и территориальная оборона региона.
«Белгород — это не ДРГ, это мы так хотим, чтобы это была ДРГ. Это разведка боем. Они зашли, посмотрели на наши действия, и даже если каждый из них погиб, это как мы в Артемовске погибали, мы поняли, как может вести себя противник. В следующий раз они пройдут глубже, еще глубже и еще глубже», — заявил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что у него была сформирована целая программа в Белгородской и Курской областях по обучению бойцов в тренировочных лагерях. Все они, по словам Пригожина, говорят, что чиновники-бюрократы пилят деньги и не дают обычным гражданам встать на защиту своей области.
«А те клоуны, которые там сейчас находятся, конечно, они все пропускают. И поэтому то, что произошло, были погранцы, погранец погиб, и честь ему и хвала. Куда делись остальные, мы пока не знаем. Но это не задача ФСБ дальше отбиваться от ДРГ. Это задача Минобороны. А они потеряли (лексика автора изменена. — Прим. ред.) все, что могли», — добавил создатель «оркестра».
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что после прихода Сергея Шойгу на должность министра обороны армия России изменилась в худшую сторону. По его словам, при военачальнике во главу угла в ВС РФ были поставлены чинопочитание и лизоблюдство.