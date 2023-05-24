«Это разведка боем»: Пригожин высказался о проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что у него была сформирована целая программа в Белгородской и Курской областях по обучению бойцов в тренировочных лагерях. Все они, по словам Пригожина, говорят, что чиновники-бюрократы пилят деньги и не дают обычным гражданам встать на защиту своей области.