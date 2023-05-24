СК возбудил дело об истязании детей-инвалидов после проверки коррекционной школы на Васильевском острове

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании после проверки коррекционной школы на Васильевском острове. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе СК.
Об этом стало известно 24 мая, в среду. Учителя учебного учреждения регулярно причиняли физические и моральные страдания учащимся школы 2013 и 2014 годов рождения, указывается в сообщении.
«Кроме того, нанесли телесные повреждения в область головы одному из потерпевших», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Делом занимаются следователи Петербурга.