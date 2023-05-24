Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал оперативно и жестко отвечать на диверсии ВСУ

Вооруженные силы России будут жестко отвечать в случае новых диверсий со стороны Украины, подобных нападению ДРГ на Белгородскую область. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, диверсанты были заблокированы и разгромлены совместными действиями российской авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа. Всего было уничтожено более 70 бойцов ВСУ, а также автомобильная и бронетанковая техника противника. Оставшихся диверсантов были отброшены на территорию Украины.
«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — заявил Шойгу.
Напомним, 22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области вторглась группа украинских националистов. В результате атаки ранения получили восемь человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям.