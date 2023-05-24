Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал оперативно и жестко отвечать на диверсии ВСУ

По его словам, диверсанты были заблокированы и разгромлены совместными действиями российской авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа. Всего было уничтожено более 70 бойцов ВСУ, а также автомобильная и бронетанковая техника противника. Оставшихся диверсантов были отброшены на территорию Украины.