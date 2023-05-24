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Средства с продажи квартиры жены президента Украины Елены Зеленской в Крыму направят на помощь военным РФ

Армия
Средства с продажи квартиры жены президента Украины Елены Зеленской в Крыму направят на помощь военным РФ

Изъятую квартиру жены президента Украины Елены Зеленской и другое национализированное имущество в Крыму выставят на аукцион, заявил спикер крымского Парламента Владимир Константинов.

Спикер отметил, что на данный момент недвижимость Зеленской уже в собственности государства. Деньги от продажи квартиры и других активов украинских олигархов будут перечислены на нужды военных, служащих в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Госсовет Республики Крым займется передачей в собственность государства имущества всех украинских олигархов в ходе сессии 24 мая. В том числе, недвижимость членов семьи Зеленского на полуострове. За данную инициативу проголосовали все парламентарии.
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