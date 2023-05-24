Пламя охватило четыре деревянных дома в центре Архангельска

По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент сохраняется угроза распространения огня на три соседних дома, уточнили в МЧС. Отмечается, что два из горящих домов нежилые, один жилой, а в четвертом здании уже нет жильцов.