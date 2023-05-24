Пламя охватило четыре деревянных дома в центре Архангельска

Пожар вспыхнул на улице Свободы в центре Архангельска. Пламя охватило четыре деревянных дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.
По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент сохраняется угроза распространения огня на три соседних дома, уточнили в МЧС. Отмечается, что два из горящих домов нежилые, один жилой, а в четвертом здании уже нет жильцов.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, производится ликвидация возгорания. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что ГИБДД Тюменской области поможет людям восстановить документы, утраченные в результате природных пожаров. Помощь сотрудников правоохранительных органов будет касаться восстановления водительских прав и регистрационных свидетельств, сообщал портал INFOX.RU.