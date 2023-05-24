Первые напечатанные в России Библии показали в музее Казанской епархии

В музее Казанской епархии открылась выставка старопечатных и рукописных книг. Об этом сообщила мэрия Казани.
На выставке были представлены первые полные печатные издания Священного Писания в России. Они были выпущены в 1581, 1663 и 1751 годах. Помимо этого, музей Казанской епархии продемонстрировал рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия и толкования текстов Библии.
Также в экспозиции есть издания на арабском, киргизском, татарском, мордовском и других языках. Местные жители и туристы могут ознакомиться с выставкой до 15 августа.
Ранее одну из старейших в мире Библий, Кодекс Сассуна, возрастом 1100 лет продали на американском аукционе Sotheby's. Стоимость книги составила 38 миллионов долларов.