Первые напечатанные в России Библии показали в музее Казанской епархии

На выставке были представлены первые полные печатные издания Священного Писания в России. Они были выпущены в 1581, 1663 и 1751 годах. Помимо этого, музей Казанской епархии продемонстрировал рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия и толкования текстов Библии.