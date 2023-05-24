Президент России Путин расширил размер выплат семьям погибших сотрудников МЧС РФ до 5 млн рублей

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям погибших и раненых сотрудников МЧС РФ, находящихся в зоне проведения СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Президент России установил размер единовременных выплат родственникам работников министерства чрезвычайных ситуаций.
Из документа следует, что семьям погибших сотрудников МЧС РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции полагаются выплаты в размере 5 млн рублей. Также родственникам раненых предоставят выплаты в 3 млн рублей.
Ранее первый замглавы Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила установить дополнительные выплаты детям участников СВО. Парламентарий отметила, что такие семьи нуждаются в особой поддержке.