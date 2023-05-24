Волгоградские правоохранители пресекли деятельность очередных браконьеров

Двух браконьеров задержали работники органов охраны правопорядка в Волгограде на территории Центрального и Краснооктябрьского районов. Об этом уведомили в региональном ГУ МВД России.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», 23 мая в Центральном районе областного центра полицейские задержали мужчину, который занимался незаконным ловом рыбы смыком на берегу Волги в районе стадиона «Волгоград Арена». Правонарушитель успел поймать семь штук рыбы породы подуст.
Перед тем был пойман другой браконьер в Краснооктябрьском районе. Нарушитель незаконно ловил рыбу на берегу Волги возле ул. Сергеева, используя лесковую сеть, сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.
Сейчас решается вопрос о заведении уголовных дел. Браконьеры могут получить до двух лет лишения свободы. Всего с начала этого года сотрудники полиции пресекли 42 факта браконьерства. В отношении 40 фигурантов уголовные дела переданы в суды на рассмотрение, добавили в пресс-службе ведомства.