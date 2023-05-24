Волгоградские правоохранители пресекли деятельность очередных браконьеров

Сейчас решается вопрос о заведении уголовных дел. Браконьеры могут получить до двух лет лишения свободы. Всего с начала этого года сотрудники полиции пресекли 42 факта браконьерства. В отношении 40 фигурантов уголовные дела переданы в суды на рассмотрение, добавили в пресс-службе ведомства.