Нетрезвый водитель в Тольятти оправдался перед полицейскими тем, что отмечал удачную кражу

В городе Тольятти Самарской области задержали водителя «КИА Рио», который был явно нетрезв. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Во время опроса он рассказал, что действительно выпил, но к тому был отличный повод: он отмечал удачное завершение дела. Накануне он ловко украл запчасти от грузового автомобиля с охраняемой автостоянки, передает сетевое издание «КП — Самара».
Теперь 23-летний тольяттинец будет отвечать сразу по двум статьям. В отношении него составлен административный протокол за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».