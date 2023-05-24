Жителей Волгоградской области предостерегли от заражения паразитами через воду и овощи

Во избежание этих опасных недугов местным жителям посоветовали всегда тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи и после каждого посещения туалета. Аналогичным образом следует поступать после работы с землей, а также контактов с овощами, фруктами и домашними питомцами.