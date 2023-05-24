Жителей Волгоградской области предостерегли от заражения паразитами через воду и овощи

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали об опасности возбудителей геогельминтозов.
Эксперты напомнили, что возбудители геогельминтозов могут попасть в организм человека через овощи, фрукты, ягоды, почву и воду, загрязненную яйцами этих паразитов. В итоге регулярно регистрируются случаи аскаридоза, токсокароза, трихоцефаллеза, сообщает volg.mk.ru.
Во избежание этих опасных недугов местным жителям посоветовали всегда тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи и после каждого посещения туалета. Аналогичным образом следует поступать после работы с землей, а также контактов с овощами, фруктами и домашними питомцами.